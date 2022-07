Rijkswaterstaat stelt maandag hitteprotocol in

Rijkswaterstaat stelt komende maandag van 10.00 uur tot 20.00 uur een hitteprotocol in vanwege het warme weer. In Drenthe wordt het maandag zo'n 29 graden. Dinsdag kan de temperatuur oplopen tot 33 graden.

Later wordt bekeken of het hitteprotocol ook dinsdag van kracht is, dan worden er nog warmere temperaturen verwacht.