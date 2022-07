Drenthe heeft minste vrouwelijke wethouders

In Drenthe is 16,7 procent van de wethouders vrouw. Daarmee heeft Drenthe de minste vrouwelijke wethouders in Nederland. Het landelijk gemiddelde ligt op 29 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, waarin vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen de balans wordt opgemaakt over hoe het staat met de formaties in het land.