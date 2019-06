Ondernemen in Drenthe: Flipperkasten zijn hip volgens de jongens van Flipperop

"Wij zeggen eigenlijk: een flipperkast kan overal, dus waarom niet overal een flipperkast?", aldus Bakker. En met dat credo staan ze achter hun bedrijf, Flipperop."Deze man heeft verstand van zaken en ik heb meer verstand van flippers en wij verhuren flipperkasten", legt Staal uit, wijzend naar zijn maat. "Ik heb een uit de hand gelopen hobby en dat is eigenlijk gewoon een soort autistische fascinatie voor flipperkasten", vertelt hij met een stalen gezicht. Die fascinatie is via een schoolproject in de vorm van Flipperop gegoten. "Hoe kun je de flipperkast weer hip maken? Nou ja, door het in te zetten als ontspanningsmiddel.""Het is voor veel mensen een nostalgisch middel", legt Staal uit. "Wat je weer tot een jonge geest laat komen. Je hebt een stukje hand-oog coördinatie wat je traint, die lampjes, die geluiden: je hebt een heel spel met regels. Het is niet even een potje tafelvoetbal of zo." Met volle overgave stortte Staal zich op een bepaald moment in zijn leven op de flipperkast. Wekelijks is hij bijvoorbeeld in Rotterdam te vinden om te praten over en te sleutelen aan de oude spelmachines met medeflipperaars.Bakker bekijkt Flipperop wat zakelijker. "Op dit moment zetten we het met name in voor lange termijnverhuur bij kantoren, als ontspanningsmiddel om tussen de werkzaamheden door met collega's een potje te flipperen", zegt hij. "Het is wel een concept wat moet groeien", vertelt Bakker. "Je merkt wel dat er bij kantoren steeds meer aandacht komt voor een actieve werkomgeving. We zitten allemaal veel te veel achter een beeldscherm. Daarom zeggen we: ga eens weg achter dat scherm en ga eens met elkaar leuk een potje flipperen."Of het concept van de jongens het gaat halen moet blijken. Aan hun inzet en enthousiasme zal het niet liggen. "Het is echt een ruimte om te experimenteren", besluiten ze.Bekijk hier de hele uitzending: https://www.youtube.com/watch?v=bmMRFD_x8lM