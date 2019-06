'Marcel Hoogerbrugge mogelijk gedrogeerd toen hij werd doodgeslagen'

Dat meldt het Dagblad van het Noorden vandaag. Het is een van de scenario's die de politie onderzoekt.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd in december 2017 met veel geweld om het leven gebracht in zijn eigen woning. Hij werd dood gevonden in zijn bed. Na maanden van onderzoek werd in augustus 2018 in Engeland een verdachte opgepakt. Het gaat om de 47-jarige Hala E. De vrouw is vorige maand uitgeleverd aan Nederland Volgens het Dagblad van het Noorden zijn in het stoffelijk overschot van Hoogerbrugge lichaamsvreemde stoffen gevonden. Dat zou er op kunnen wijzen dat de Hoogevener is gedrogeerd. Volgens de politie was de man geen geen drugsgebruiker, dus hoe zijn deze stoffen in zijn lichaam gekomen? De politie laat weten dat het een langdurig onderzoek is.Verder is de politie begonnen met het onderzoeken van de eigendommen van Hala E. Het gaat onder meer om computers, mobiele telefoons, administratie en kleding. De vrouw zit nog steeds vast