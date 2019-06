'Te weinig regen in mei en meer droogte in het vooruitzicht'

"Vandaag is het al zonnig met 24 of 25 graden, maar morgen wordt het een echte onvervalste zomerse dag met een tropische temperatuur van 30 graden", meldt de weerman.John Havinga blikt terug op de maand mei: "In Drenthe viel gemiddeld 33 millimeter neerslag. Normaal is dat 58 millimeter. De gemiddelde temperatuur was 17,4 graden en dat is anderhalve graad koeler dan het gemiddelde. Daarmee was mei een koele, maar te droge maand."De RTV Drenthe-weerman vindt het zorgelijk. "De maand april was ook al te droog. En het wordt echt zorgwekkend als je kijkt naar de experimentele zeer lange termijnverwachting. Die geeft aan dat juni en juli ook te droog en te warm zullen zijn. Dan is neerslag echt hard nodig, anders krijgen we problemen in de komende weken en maanden."Voor de korte termijn wordt de warmte en droogte na het weekend verdreven. "Door de tropische dag, moeten we zondagavond en -nacht rekening houden met lokale onweersbuien. "De dagen erna is het koeler met temperaturen rond de 20 graden en er vallen af en toe buien", aldus John Havinga.