Boer Kees Huizinga in Kiev in gesprek met Rutte: 'Er zijn goede wapens nodig'

Daarnaast maakt Huizinga zich zorgen over de graanexport. Ook deze zorgen heeft hij geuit. "Het ergste moet nog komen. Via het spoor of de weg kan je maar 25 procent van de oogst exporteren. Dat betekent dat boeren geen geld meer krijgen, dus geen loon meer kunnen betalen, geen diesel meer kunnen betalen. Dan houdt het wel op."

En dat ga je op langere termijn ook terug zien. "Het eerste waar je dan op gaat bezuinigen is kunstmest. Dus dat betekent ook een lagere oogst het jaar daarna. Dat effect is dus nog lang niet uitgewerkt en dat kost een paar jaar om dit weer te corrigeren."

Ook Huizinga gaat een onzekere toekomst tegemoet. "Wij houden het min of meer vol. Ik heb uitgerekend dat ik met een ritje van een vrachtwagen per week, vijftig vrachtauto's nodig heb en dat vijftig weken lang om al mijn oogst weg te krijgen." Is dat haalbaar? "Nee, er is een gebrek aan vrachtauto's en ze staan lang aan de grens. Dus dan wordt een ritje per week, een ritje per twee weken en dan heb je dus honderd vrachtauto's nodig. En zo gaat de helft van mijn inkomsten naar transport van de vrachtauto's."