Metaaldetectorspeurder: Geen zin in nóg een explosief

Herlaar vond vorige week met zijn metaaldetector een mortiergranaat op een vakantiepark in Witten . En gisteren was het raak bij de Baggelhuizerplas . "Ik ging bewust naar een ander gebied, omdat ik niet zo'n zin had in nog een explosief, maar dat pakte dus anders uit".De vondst van de mortiergranaat bij Witten was een indrukwekkende vondst voor Herlaar. "Het was een groot projectiel met nog honderd gram kruit. Specialisten hebben me uitgelegd dat dat voor een flinke explosie kan zorgen. Helaas kon ik er niet bij zijn toen ze deze tot ontploffing hebben gebracht.""Ik ben absoluut geen 'thrillseeker', ik ga niet voor dit soort vondsten. Maar ja, gisteren lukte het me weer, ik vond een handgranaat", zo vertelt de Assenaar. Toch schrok hij niet van zijn vondst en reageerde koeltjes. "Tja het was weer raak, dus ik heb de politie maar weer gebeld en die heeft het gebied afgezet. Vervolgens duurde het uren voordat de juiste specialist ter plekke was. Daar heb ik niet op gewacht. Wel zou ik een seintje krijgen als ze de handgranaat tot ontploffing gingen brengen, want daar wilde ik graag bij zijn."Tot een ontploffing kwam het niet. Marcel Herlaar: "Rond 21.30 uur werd ik gebeld met de mededeling dat het een oefengranaat was, één brok staal, meer was het niet, maar niet van echt te onderscheiden." Zijn vondst krijgt hij overigens niet terug, want ook een oefengranaat valt onder verboden wapenbezit.Voor Marcel Herlaar is het speuren met zijn metaaldetector een geliefde weekendactiviteit. "Als rijschoolhouder zoek ik op deze manier mijn beweging, acht een stok aan lopen." En waar gaat hij volgende keer zoeken? "Eerst ook maar niet meer bij de Baggelhuizerplas, misschien aan de rand van een dorp als Rolde, daar is vast wel iets anders te vinden dan een explosief."