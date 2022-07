De week van Drenthe: Herdenking Kamp Westerbork en een stikstofontbijtje

Het is de week van de zomervakantie. Ook in Drenthe kan die nu gevierd worden.

Bij vakantiepark het Hof van Saksen in Nooitgedacht was het maandag al behoorlijk vol. "We zitten voor 90 tot 95 procent vol", vertelt general manager Eric van der Heijden. Na twee coronajaren weten de buitenlanders het park weer te vinden.