Hardloopevenement Ruinen gaat niet door vanwege hitte

Henk Gommer van de organisatie vindt het een domper dat het niet doorgaat, maar hij zegt geen keuze te hebben: "We vinden de risico's voor de lopers en ook voor de vrijwilligers te groot."De organisatie van de Mooi Ruinen Run zegt daarmee het advies van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie op te volgen. Die stelt dat er boven de 28 graden geen wedstrijden of loopevenementen georganiseerd moeten worden.De Mooi Ruinen Run wordt altijd op de eerste zondag in juni gehouden. Het evenement is wel eens afgelast vanwege onweer, maar mensen van de organisatie konden zich niet herinneren dat dit eerder moest vanwege de hitte.Henk Gommer: "Voor het evenement wordt geen nieuwe datum gezocht, dat is organisatorisch te lastig, bovendien is de hardloopkalender al zo vol. We gaan op naar de volgende editie in het nieuwe jaar."