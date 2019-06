Run Ruinen vanwege hitte afgelast, Asserstadsloop gaat vooralsnog wel door

Henk Gommer van de organisatie vindt het een domper dat het niet doorgaat, maar hij zegt geen keuze te hebben: "We vinden de risico's voor de lopers en ook voor de vrijwilligers te groot."De organisatie van de Mooi Ruinen Run zegt daarmee het advies van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie op te volgen. Die stelt dat er boven de 28 graden geen wedstrijden of loopevenementen georganiseerd moeten worden.De Mooi Ruinen Run wordt altijd op de eerste zondag in juni gehouden. Het evenement is wel eens afgelast vanwege onweer, maar mensen van de organisatie konden zich niet herinneren dat dit eerder moest vanwege de hitte.Henk Gommer: "Voor het evenement wordt geen nieuwe datum gezocht, dat is organisatorisch te lastig, bovendien is de hardloopkalender al zo vol. We gaan op naar de volgende editie in het nieuwe jaar."De organisatie van de 11e Asserstadsloop laat het loopevenement morgenmiddag in de provinciehoofdstad vooralsnog wel doorgaan. "Maar we staan wel in dubio", zegt voorzitter Stefan Zevenberg. "Warmer dan zo'n 28 tot 29 graden moet het niet worden."Morgenvroeg om elf uur valt er definitief een beslissing. Ondertussen zijn volgens Zevenberg in verband met de hitte al wel extra voorzorgsmaatregelen genomen. Ook geeft de organisatie tips op Facebook over hardlopen onder warme omstandigheden. "We hebben extra waterposten ingelast. Op de 3, de 5, 7 en 8 kilometer is er voor de lopers een waterpost. Er is ook nog extra water langs de route. En de EHBO is uitgebreid, er zijn zes mensen", zegt de organisator.De Asserstadsloop kent twee afstanden: de 5 en 10 kilometer. En dan is er nog een speciale kinderloop van 1 kilometer. "Maar wordt het morgenmiddag toch warmer dan de weersverwachting nu is, dan kunnen we altijd nog besluiten de lopers van de 10 kilometer allemaal over te schrijven naar de 5", aldus Zevenberg. "Helemaal afblazen gebeurt in het uiterste geval."De Asserstadsloop heeft volgens Zevenberg deze editie een ongekend aantal lopers: bijna 1300. De meeste deelnemers doen de 5 kilometer, zo'n 200 de 10 kilometer. "Maar de inschrijvingen komen nog steeds binnen. Wel zijn er al lopers die zich nu laten overschrijven van de 10 naar de 5 kilometer", zegt Zevenberg.