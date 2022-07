Boertjes en boerinnetjes protesteren met traptrekkertjes

Tientallen jonge boeren en boerinnetjes kwamen vanmiddag met hun traptrekkertjes naar het provinciehuis in Assen om te protesteren. Een ludiek protest om aandacht te vragen voor de stikstofplannen van het kabinet. Volgens organisator en boerin Sanne Ezendam willen de boeren laten zien dat het ook anders kan en dat ze ook op een leuke manier kunnen actievoeren.

"Wij willen laten zien dat de generatie van nu en de jonge generatie ook een toekomst willen in de agrarische sector", vertelt Ezendam. "En daarom maken we nu een statement. En we willen ook gewoon laten zien dat we niet alleen maar boos zijn, maar ook wel een beetje lief."

Twee van de protesterende boeren zijn Derk en zijn zusje Anna. Beide komen ze aangereden op een traptrekker. "We komen protesteren voor de boeren", vertelt de jonge Derk trots. Ook Arjen is vandaag op een kleine trekker in Assen. "Ik vind het niet leuk dat ze in Den Haag bepalen dat de boeren een deel van hun koeien moeten wegdoen", vertelt hij.

Boerenkinderen krijgen veel mee

De kinderen zijn nog te klein om het echt goed te begrijpen, maar ze krijgen volgens Ezendam thuis wel mee dat er wat speelt. "Er wordt natuurlijk veel over gepraat, dat zie ik bij ons thuis ook en ook bij familie en kennissen. De kinderen voelen echt wel aan dat er spanningen zijn." En daarom willen ze de kinderen vandaag ook vooral een leuke dag bezorgen.