Cassata #36:Stront aan de knikker voor boeren, het Hello Festival en waarom zijn er steeds meer probleemkinderen?

In Cassata onrust in boerenland nu het stikstofprogramma PAS is afgeschoten: wat zijn de gevolgen? Promovendus Bert Wienen uit Assen over het overmatig labelen van probleemkinderen in het onderwijs. En speciale tafelgast is Richard de Groot, organisator van het Hello Festival in Emmen.

00.50: Roy Meijer en Reinder Hoekstra over het afschieten van het nationale stikstofbeleid02.49: tafelgast Richard de Groot over het Hello Festival08.50: Roy Meijer en Reinder Hoekstra over het afschieten van het nationale stikstofbeleid26.50: Bert Wienen over het overmatig labelen van probleemkinderen in het onderwijs28.35: Richard de Groot over het Hello Festival31.58: Bert Wienen over het labelen van probleemkinderen in het onderwijs44.05: Richard de Groot over het Hello Festival54.07: RadioforumMargriet BenakRichard de Groot van No Limit Events, organisator 18e Hello FestivalReinder Hoekstra, Natuur- en Milieufederatie DrentheRoy Meijer: jonge boer en voorzitter DAJK (Drents Agrarisch Jongeren Kontakt)Bert Wienen: promoveert op het overmatig labelen van probleemkinderen in het onderwijs.Willemien Meeuwissen: VVD-Statenfractievoorzitter uit AssenAgnes Mulder: CDA-Tweede Kamerlid uit Assen