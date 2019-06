Richard Wols (16) uit Ruinen naar Wiskunde Olympiade

De 16-jarige vwo-scholier van CSG Dingstede in Meppel gaat in juli in Engeland met zijn team de strijd aan met ongeveer zeshonderd wiskundetalenten uit meer dan honderd landen.Afgelopen week vond in Oisterwijk de laatste trainings- en selectieweek plaats. Elf winnaars van de Nederlandse Wiskunde Olympiade, die als beste overbleven uit 9.000 scholieren, streden hier om een plek in het Nederlandse team. "Ik had het bijna niet gehaald", vertelt Wols. "Twee puntjes minder en ik had er niet ingezeten. Vooral de tweede dag ging het niet. Maar op de derde dag kon ik knallen en kwam het alsnog goed."De Internationale Wiskunde Olympiade is de meest prestigieuze wiskundewedstrijd ter wereld en bestaat uit opgaven die ook professionele wiskundigen nog behoorlijk lastig vinden.Op twee wedstrijddagen krijgen de leerlingen steeds vier en een half uur de tijd om drie wiskundeopgaven van hoog niveau op te lossen. "Vorig jaar mocht ik al mee om te kijken, dus ik weet wat ik verwachten kan", zegt Wols."Ik vind wiskunde leuk, kan het goed en doe het graag. We hebben een goed team, dus ik verwacht zeker medailles."Richard Wols werd eerder dit jaar al tweede tijdens de Benelux Wiskunde Olympiade.