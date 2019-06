Art of Wonder breidt zich als een olievlek uit over Drenthe

Ook in het Asserbos, op het Koopmansplein en in verschillende straten in het centrum van de stad valt van alles te zien en te beleven.Frederieke Vermeulen is artistiek leider van het festival. "De opening was heel feestelijk, we hebben al veel kinderen en ook volwassenen op bezoek gehad. En een mooie zonnige eerste festivaldag!"De eerdere edities van het festival concentreerden zich vooral rondom Assen. Dit jaar was het doel om ook de rest van Drenthe bij het jeugdtheater te betrekken. Vermeulen: "Voorafgaand aan dit weekend hadden we twee weken waarin we voorstellingen speelden op de scholen. Eerdere edities was dat alleen in Assen, nu ook in de rest van Drenthe. Dus dat is de manier waarop we ons verder verspreiden, en ook hopen dat mensen in de provincie op de voorstellingen geattendeerd worden."Wie het festival vandaag gemist heeft, niet getreurd, ook vanavond en morgen is er nog van alles te zien en te beleven.