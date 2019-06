Prinses Máxima Centrum profiteert van Roy's Krokantje

Roy overleed september vorig jaar aan kanker en bedacht op zijn sterfbed Roy's Krokantje. Een nieuwe snack, op basis van frikandel, nacho's en paneermeel. Zijn moeder besloot de snacks in de verkoop te brengen en de opbrengst te schenken aan het PMC."Ze waren erg blij met het geld", vertelt moeder Marina Prins. "2.650 euro is ook best een groot bedrag. Ze gaan het gebruiken voor de kinderen die daar zijn, om hun verblijf wat aangenamer te maken.""De overhandiging was best een emotionele gebeurtenis", aldus Prins. "De oncologen die Roy behandeld hebben waren er ook. En dat zijn toch ook de mensen die de laatste dagen van Roy hebben meegemaakt."De kans dat Roy's Krokantje ook buiten Nieuw-Amsterdam op de markt komt bestaat nog steeds. "Ik ben inmiddels benaderd door twee fabrikanten, waaronder een grote. Die hebben hem geproefd en waren heel enthousiast", vertelt Prins."Een team gaat kijken of ze er iets mee kunnen en of er nog bijvoorbeeld kruiden aan toegevoegd moeten worden. Over veertien dagen hoor ik meer." En in de snackbar in Nieuw-Amsterdam is Roy's Krokantje ook nog steeds te krijgen."Hij wordt nog goed verkocht en valt in de smaak", besluit Prins.