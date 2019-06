Bijna 27.000 kaarten weg voor Hello Festival in Emmen

Het Hello Festival, voorheen Retropop, rekent op zo'n 30.000 bezoekers over de twee dagen. Voor het programma van zaterdag 8 juni zijn inmiddels 14.000 kaarten weg. Lenny Kravitz is die dag de hoofdact. Voor de zondag zijn 12.500 kaarten verkocht."Maar daar komen aankomende week zeker nog heel veel bij, en aan de kassa zijn ook kaarten verkrijgbaar. Want uitverkocht zijn we natuurlijk nooit op zo'n groot terrein als aan de Grote Rietplas", zei organisator Richard de Groot van No Limit Events vanmiddag in het radioprogramma Cassata.De vergunning van de gemeente Emmen laat 25.000 mensen maximaal toe per dag. Over twee dagen zou dat maximaal 50.000 festivalgangers kunnen zijn. "Maar dat is natuurlijk een utopie, zo dichtbevolkt is onze regio nou ook weer niet", aldus De Groot."Als we 30.000 bezoekers trekken, zijn we meer dan tevreden. Dat is een mooi getal, en je moet met beide benen op de grond blijven staan." Ook de festivalcamping is goed bezet volgens De Groot, met 1.550 plaatsen.Voor het eerst heeft het muziekfestival in Emmen over twee volledige dagen muziekoptredens, verspreid over vijf verschillende podia. "Vorig jaar, toen we nog Retropop heetten, toen zaten we op de vrijdagavond en op de zaterdag. Nu hebben we met de zaterdag en zondag twee gelijkwaardige dagen, met grotere namen."Voor de zaterdag is volgens De Groot ook Daniël Lohues met zijn elektrische band 'zeker een aanrader'. "Die speelt in zijn achtertuin, en ik heb ze gezien op Dauwpop, geweldig wat een stuk muziek." Ook kijkt De Groot persoonlijk uit naar Gavin James.Op zondag is Keane de grote publiekstrekker. "En dan hebben ook nog Little Steven and the Disciples of Soul, Midge Ure van het vroegere Ultravox en Lil Kleine. Voor jong en oud is er wat, en dan zie je ook ouderen uit hun dak gaan bij Kraantje Pappie en Lill Kleine, en de jeugd zie je dan losgaan bij de Golden Earring. Zo bijzonder kan het gaan bij ons."Volgens De Groot moet het festival zich wel telkens blijven vernieuwen. Want de concurrentie wordt steeds groter, door steeds meer muziekfestivals. "We hebben nu als extra ook een hangover podium, waar een lekker feestje gebouwd kan worden."En vanuit Groningen is nu ook ineens concurrentie. Daar is het nieuwe festival Stadspark Live. "Wij hadden ook graag Sting gestrikt, maar die staat op 22 juni op het Stadspark, jammer voor ons. Onderzoek heeft uitgewezen dat festivalbezoekers negen jaar langer leven, maar je kunt je geld maar één keer uitgeven."Door de toenemende concurrentie in de festivalwereld is No Limit Events inmiddels alweer begonnen met het strikken van artiesten voor de volgende editie. "We hebben nu zo'n duizend festivals in ons land. Je moet er op tijd bij zijn, anders ben je te laat, en zijn de interessante namen al voor je neus weggekaapt."Nog altijd overweegt het Hello Festival serieus te switchen naar een andere datum, niet begin juni maar ergens begin juli. "Dan begint voor artiesten het toerseizoen, en begin juni moeten we veel geld bijleggen om de artiesten hier naartoe te krijgen, en dan aan extra reis- en verblijfkosten. Omdat het buiten hun schema valt. Als we wat opschuiven, zijn we daar minder geld aan kwijt, en hebben we meer geld over om grote namen binnen te halen."Dat het verschuiven nu nog niet gebeurt, heeft te maken met een aantal grote leveranciers, die al jaren verbonden zijn aan het muziekfestival in Emmen. Die hebben op andere weekenden ook weer andere verplichtingen, zoals de TT, zo zegt De Groot. "En ik heb voor die vijf leveranciers niet zo één-twee-drie nieuwe bedrijven."No Limit Events werkt voor het Hello Festival in Emmen met een begroting 'van een paar miljoenen'. Over het exacte bedrag, en over precieze kosten van grote artiesten, wil De Groot niets kwijt. "Dat houden we liever voor ons." Over beide festivaldagen zijn volgens Richard de Groot zo'n duizend man actief op het festivalterrein. Dan gaat het om artiesten, beveiliging, horeca, organisatie en vrijwilligers.RTV Drenthe zendt beide dagen live uit vanaf het Hello Festival, vanuit een speciale radiostudio, met interviews en live-optredens van enkele artiesten die ook op het festivalpodium staan.