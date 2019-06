Citypark Flyers Hoogeveen frisbeeën zich naar clubkampioenschap Disc Golf

Disc Golf is ontstaan in de jaren zeventig in Amerika met een taartbodem en een prullenbak als attributen. In Nederland begint de sport pas sinds een paar jaar te groeien. In Hoogeveen is er twee jaar geleden ook een parcours aangelegd met 15 holes. En sindsdien is er ook een club, de Citypark Flyers. En die is met inmiddels meer dan vijftig leden de grootste van Nederland.Voorzitter Wieger Jansma: "Disc Golf is een fantastische sport. En het is opkomend. We hebben hier holes van 50 tot 200 meter, hoogteverschillen, waterpartijen. Het is allemaal nog niet zo bekend, maar daar proberen we verandering in te brengen."Bij de kinderboerderij in het Steenbergerpark kun je een schijf huren en zo met vrienden en familie een rondje over de baan maken. Jansma: "Het is laagdrempelig, het is niet een extreme sport, je bent lekker buiten, het is niet leeftijdsgebonden en ook niet seizoensgebonden en je kunt het zelfs met een glow in the dark-disc in het donker spelen. Het heeft alles."De banen in Nederland zijn overal in openbare parken. In het Noorden zijn er banen in Groningen en Hoogeveen. Maar er zijn inmiddels nieuwe plannen voor banen in parken in Beilen en Heerenveen.Bij de kinderboerderij staat een beker voor de club die met haar spelers de hoogste ogen gooit in de open divisie, de amateur-divisie en de vrouwen-divisie gezamenlijk. En laat dat nou net de Citypark Flyers zelf zijn.Ruben Timmerman is de topper van de Citypark Flyers. Hij staat zo ver bovenaan in de amateurdivisie dat hij deze wedstrijd mee doet met de open divisie, het hoogste niveau van de National Tour. Op de 12 wedstrijdholes heeft hij een persoonlijk gemiddelde van 39 worpen. Vandaag heeft hij het in het begin moeilijk.Ruben Timmerman: "Ik zit nu na de eerste ronde op een gemiddelde van 44 en dat is twee boven par. Ik was nog niet helemaal wakker denk ik en dan de spanning erbij. Ik had ook een disc in het water, omdat ik hem te laat los liet."Maar Ruben is gedreven om ook bij de besten boven te drijven. "Ik verwacht dat het uiteindelijk wel een stuk beter gaat. Ik wil me steeds verbeteren. Nu wil ik vooral zorgvuldiger worden met gooien en iedereen een poepie laten ruiken."De baan in Hoogeveen heeft Ruben Timmerman al 500 keer gelopen zegt hij. "Een vriend van mij zei: er staan korfjes. Toen hebben we schijven gehuurd en is het begonnen. Het is hier vrij rustig, de omwonenden begrijpen het, die kijken en luisteren ook. "Voor Ruben is het serieus. Hij heeft een karretje met tientallen discs in allerlei kleuren en subtiele verschillen voor verre worpen of dichtbij putten. Ruben: "Je moet ook echt wel opwarmen, anders scheur je zo je spieren af."