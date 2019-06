SVN'69 stap dichter bij handhaving

De rood-witten kwamen al vroeg op voorsprong. "We begonnen vrij aardig aan de wedstrijd. Maar we kregen een heel lullig doelpunt tegen in de kluts", blikt trainer Berry Mulder van SVN'69 terug. "We hebben ons gauw herpakt en maakten uit een goede aanval de 2-1. We verzuimden echter om de wedstrijd nog voor rust te beslissen. Drie grote kansen lieten we onbenut."SVN'69 nam in de tweede helft alsnog ruim afstand van de Groningers. Snel na de pauze werd het 3-1 en uiteindelijk ook nog 4-1. Onstwedder Boys deed nog wat terug door de 4-2 te maken, maar meer dan een eretreffer was het niet."De helft van de klus is geklaard", weet Mulder. De volgende tegenstander van SVN'69 komt opnieuw uit Groningen: Mamio.