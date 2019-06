Sleutel Groene Lantaarn over naar nieuwe eigenaar

De komende maanden wordt het pand volledig opnieuw ingericht. De paardenschuur willen Lip en Waaijenberg daarbij ook in gebruik nemen en omtoveren tot een mooie zaal voor feesten en partijen.Hendrik-Jan Lip is geen onbekende in de horeca. In Hoogeveen begon hij op zijn 23e met café Hare Majesteit. Later was hij één van de mede-oprichters van Grand Café Het Postkantoor.De twee sterren en de naam van de Groene Lantaarn hebben ze niet overgenomen. Lip: "Van de buitenkant gaan we niks veranderen, want het is een prachtig gebouw, mooie tuin. De binnenkant gaat wel helemaal op de schop. Het wordt een compleet nieuw restaurant, er komt een kookstudio, we gaan wijnproeverijen houden."Jarno Eggen en Cindy Borger leiden de nieuwe eigenaren nog een keer rond. En als ze ook een paar bijzonderheden over aan- en uitknoppen van het licht hebben uitgelegd, overhandigen ze verschillende sleutels. Aan de belangrijkste hangt heel toepasselijk een flesopener.Jarno Eggen: "Het is een fase in je leven, we hebben hier een geweldige tijd gehad, maar we gaan verder op een andere plek. Maar triest, nee, het is hier hartstikke mooi, maar we hebben nu weer een mooie plek in Staphorst."Als in oktober het nieuwe restaurant geopend wordt, wordt ook de nieuwe naam onthuld. 'Narline' gaat het heten, naar een oude naam voor Ten Arlo. Hendrik-Jan Lip "We gaan niet streven naar sterren, maar wel streven naar niveau."