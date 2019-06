Noordscheschut wint na strafschoppen van Winsum

Al na vier minuten spelen nam Noordscheschut de leiding. Rijnald Vos was de doelpuntenmaker. "We kwamen door een scherp aangesneden corner op voorsprong. Daarna vond ik het eigenlijk van onze kant slordig worden", zegt Van Meel. "Het belangrijkste was dat we desondanks wel heel gemakkelijk in de wedstrijd bleven. We waren verdedigend heel stabiel."In de tweede helft kwam Winsum toch op gelijke hoogte. "Dat doelpunt kwam uit het niets. Hun eerste kans was direct raak", aldus Van Meel. Die 1-1 bleef na negentig minuten op het scorebord staan. "In de eerste helft van de verlenging hadden we alsnog moeten toeslaan, maar de bal viel niet binnen", vertelt Van Meel.Strafschoppen moesten uiteindelijk de doorslag geven, daarin was Noordscheschut de betere. De thuisclub won de penaltyreeks met 3-4 en speelt in de volgende ronde tegen Spijkenisse.