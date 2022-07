Van alles is nieuw bij CH de Wolden: van bestuur tot verhard terrein

Er is van alles veranderd bij CH de Wolden, dat na twee coronajaren weer terug op de agenda is. Een nieuw bestuur, het terrein is veranderd en verschillende faciliteiten zijn aangepakt.

De nieuwe voorzitter Michel Broek vertelt: "Ieder jaar willen we graag investeren in het terrein. Ruiters zijn daar dankbaar voor. Zij komen dan de volgende jaren weer graag terug."

Zo is het nieuwe bestuur aan de slag gegaan met de stallen. Daar zijn 'kleine dingetjes' zoals mestplaten aangebracht, zegt Broek. Maar ook voor de bezoekers is er genoeg veranderd. Grote gedeeltes van het terrein zijn verhard, en de viplounge is ook aangepakt. "Dat was allemaal gelijkvloers, maar is nu trapsgewijs. Mensen op de tweede rij zitten wat hoger dan de mensen op de eerste rij. Ze kunnen dus beter naar buiten kijken."

Kampioenschap