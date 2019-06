ACV verliest opnieuw van Feyenoord, seizoen voorbij

En dus speelden Gibril Sankoh, Erik Eleveld en Guus de Vries op sportpark Varkenoord in Rotterdam de laatste wedstrijd in hun loopbaan.Dat had echt anders kunnen zijn als ACV beter met de kansen was omgesprongen. Ezra Schrijver en Pascal Huser hielpen in de eerste helft twee honderd procent kansen om zeep, al was de kans die Schrijver kreeg eigenlijk niet te missen.Feyenoord, dat zuinig speelde, kwam na een half uurtje op voorsprong. Uit een corner, gevolgd door een scrimmage gaf spits Ricardo Merrelaar het laatste zetje.Kort voor rust schoot Huser nog hard op Feyenoord-doelman Rick van der Burg, die in de tweede helft uitgroeide tot de man of the match. De keeper redde uitstekend op inzetten van Huser, Nande Wielink en Jim de Leeuw, terwijl Gijs Jasper in kansrijke positie naast schoot.De tijd begon meer en meer te dringen en Feyenoord kreeg van ACV steeds meer mogelijkheden in de omschakeling. De eerste kans op de beslissing wist ACV-doelman Ben Wormmeester nog te verijdelen. Kort daarna werd de goalie geholpen door de paal bij een vrije bal, maar bij de derde inzet was Wormmeester kansloos. Jordi de Zwart schoot Feyenoord naar 2-0.En dus zit het seizoen voor ACV erop en staat vogend jaar de burenruzie tussen de Asser club en HZVV weer op het programma en wellicht meldt ook Noordscheschut zich in de hoofdklasse."Het is wat het is", aldus ACV-trainer Fred de Boer. "We hebben het dit seizoen prima gedaan en dit duel was wel alsof de ballon langzaam leeg liep. We hebben de kansen gehad om het tij te keren, maar het belangrijkste vergaten we... en dat is scoren. Uithuilen en opnieuw beginnen en dat doen we met frisse moed en ook volgend seizoen niet met de hoogste begroting in de hoofdklasse."