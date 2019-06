Oud-Veenhuizers weer even terug in het gevangenisdorp

In heel Veenhuizen zie je oud-dorpsgenoten elkaar een handje geven. Een van hen is Arie de Vries. Al een jaar lang kijkt hij uit naar deze reünie. "Het lijkt me geweldig om samen met mijn oude klasgenoten een foto te maken bij het schoolgebouw."Al fietsend gaat De Vries door het dorp en komt oude bekenden tegen. "Ik vond de dag vanochtend al geslaagd. Alles wat ik had voorgenomen komt uit", zo vertelt De Vries terwijl hij naast drie oude bekenden staat. "Ik heb Koos al jaren niet meer gezien", zegt hij.Peter Bos, één van de organisatoren, is gematigd positief over de opkomst. "Er hadden zich vijfhonderd mensen aangemeld. Als ik zie dat de helft er is, dan weet ik niet zo goed wat ik daar van moet vinden. Maar goed, op mijn verjaardag komen minder mensen."In het dorp zijn meerdere evenementen georganiseerd. Arie de Vries wil graag naar de ouderwetse elektriciteitscentrale van Veenhuizen. "Er zit namelijk een heel leuk verhaal aan", zo vertelt hij."Ergens in de jaren 70 is er een belangrijke voetbalwedstrijd die op de televisie te zien is, maar Noord-Drenthe had een enorme stroomstoring en er was dus geen televisie. Uit angst voor een opstand in Esserheem zijn er toen mensen geweest die deze elektriciteitscentrale weer aan de praat hebben gekregen, zodat ze hier de voetbalwedstrijd konden kijken", legt De Vries uit.De organisatie heeft de intentie om dit soort evenementen vaker te organiseren. "We gaan daarom ook serieus evalueren", zo legt Bos uit. "Ook gaan we kijken of we mensen op een andere manier kunnen uitnodigen, aangezien een deel geen Facebook heeft."