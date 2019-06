BSVV rekent in verlenging af met SCN

BSVV uit Bovensmilde heeft in de jacht op handhaving een verlening nodig gehad om SCN te verslaan in de nacompetitie. De ploeg van trainer Alex Visser won uiteindelijk met 2-1, nadat de openingstreffer pas in de tachtigste minuut was gemaakt.

Lang leek de wedstrijd op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen. Maar tien minuten voor tijd brak BSVV toch de ban. De vreugde was groot bij de thuisploeg, want er was nog maar kort te spelen. Maar de bezoekers uit Nieuwlande wisten toch nog gelijk te maken. Diep in de blessuretijd viel de 1-1.BSVV kwam in de eerste helft van de verlening opnieuw op voorsprong. Deze keer gaf de thuisclub de marge niet meer uit handen. SCN zal door het resultaat dus ook volgend seizoen uitkomen in de vierde klasse. Voor BSVV is er nog hoop om het verblijf in de derde klasse te verlengen.