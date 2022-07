Italiaan Lorenzo Argentano wint Grote Prijs C.H. de Wolden

Lorenzo Argentano uit Italië heeft de Grote Prijs van C.H. de Wolden in Veeningen gewonnen. Met zijn paard Dakota Blue Girl is hij in de barrage de snelste.

Argentano blijft ook in deze barrage foutloos en is de snelste. Philip Rüping uit Duitsland wordt tweede en de Nederlander Frank Schuttert pakt de derde plaats. De tweede Nederlander in de barrage, Vincent Geerink, wordt vijfde met acht strafpunten. Dat houdt in dat er twee keer bij hem een balk is afgegaan.