Minister: 'Ambitie van Drenthe om 18.000 woningen te bouwen verwelkom ik'

Daar is de minister blij mee, maar hij ziet wel dat er nog de nodige stappen te zetten zijn om tot dat aantal te komen. Zo blijft het aantal woningen dat in woningbouwplannen is opgenomen vooralsnog achter in Drenthe tot 2024. Ook het aantal plannen dat is vastgelegd in bestemmingsplannen blijft achter. "Ik begrijp dat het ophogen niet in enkele maanden gerealiseerd kan zijn, maar ik vraag uw wel om toe te werken naar een ophoging hiervan", schrijft De Jonge aan de provincie. Ook de inzet van flexwoningen, van industriële woningbouw en het aanpassen van bestaande panden voor woningen noemt hij belangrijk.