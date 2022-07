Daan Baarslag uit Hoogeveen heeft misschien wel de mooiste vrachtwagen van Nederland

De vrachtwagen van Daan Baarslag uit Hoogeveen maakt kans om verkozen tot worden tot mooiste truck van Nederland. Die verkiezing wordt gehouden tijdens het Truckstar Festival in Assen, op 30 en 31 juli.

Door het organiserende magazine Truckstar zijn er in totaal 24 finalisten genomineerd. De trucks zijn verdeeld over acht categorieën, zoals gekoeld vervoer, speciale voertuigen en zeecontainertransport. De truck van Baarslag valt onder de categorie speciale voertuigen. In iedere categorie zijn er drie nominaties.