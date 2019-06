FC Klazienaveen degradeert na dramatische nederlaag

Daarmee is het tweede seizoen van FC Klazienaveen uitgelopen op een drama. De club ontstond in 2017 door het samengaan van vv Zwartemeer en vv Klazienaveen. Onder leiding van Casper Goedkoop eindigde FC Klazienveen vorig seizoen op de zesde plaats in de tweede klasse. De trainer vertrok daarna omdat hij zijn baan bij FC Emmen, als assistent-trainer, niet langer kon combineren met zijn werk bij de fusieclub.Met Prins als opvolger van Goedkoop beleefde FC Klazienveen een zwaar seizoen in 2J. Door een 1-2 nederlaag tegen FC Meppel kon de nacompetitie vorige week definitief niet meer ontlopen worden. FC Klazienaveen eindigde als twaalfde, net achter DZOH.In het duel met Loppersum kwam het elftal van Prins na een half uur op achterstand. Joris Jurna werd in de diepte aangespeeld en wist de doelman van Klazienaveen, Dani Kracht, te kloppen. Diezelfde Kracht hielp Loppersum in het zadel door even later flink te blunderen. Na een verkeerde aanname kwam de bal voor de voeten van Cees bij de Leij die geen fout maakte: 0-2. Voor rust scoorden de bezoekers uit Groningen zelfs een derde keer.FC Klazienaveen had in de tweede helft een wonder nodig om niet te degraderen. Dat wonder kwam er niet. De thuisclub probeerde het wel, maar uit een counter maakte Bij de Leij met zijn tweede van de middag een einde aan het laatste restje hoop bij FC Klazienaveen.De eerste selectie van de kersverse degradant wordt vanaf volgend seizoen getraind door Patrick Beek uit Zuidlaren. De komst van de huidige coach van derdeklasser Glimmen werd al in januari bekendgemaakt.