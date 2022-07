Het wordt bloedheet de komende dagen, zo blijf je koel

Je hebt het vast wel meegekregen: het wordt warm. Heel warm. Vandaag wordt het zo'n 30 tot 32 graden, morgen kan de temperatuur oplopen tot wel 37 graden.

Daarom treedt vanaf 10.00 uur het Nationaal Hitteplan in werking. Dat plan is vooral gericht op kwetsbare mensen, zoals ouderen. Ouderen hebben namelijk meer moeite om hun lichaamstemperatuur onder controle te houden. Ook hebben ze minder snel dorst. Problemen die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, uitdroging en een hitteberoerte.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de nodige tips om het hoofd de komende dagen koel te houden.

Drink voldoende

"Drink water, koffie of thee. Ook als u geen dorst hebt. Matig het gebruik van alcohol."

"Drink water, koffie of thee. Ook als u geen dorst hebt. Matig het gebruik van alcohol." Zoek de hitte niet op

"Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag. Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw boodschappen of een wandeling."

"Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag. Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw boodschappen of een wandeling." Verkoel je huis

"Houd de zon en warmte zoveel mogelijk buiten uw woning, bijvoorbeeld met zonwering, ventilator of airconditioning."

"Houd de zon en warmte zoveel mogelijk buiten uw woning, bijvoorbeeld met zonwering, ventilator of airconditioning." Let een beetje op elkaar

"Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken."

"Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken." Medicijngebruik

"Sommige medicijnen kunnen bij hitte tot gezondheidsproblemen leiden doordat de water- en zouthuishouding in het lichaam verstoord wordt. Dit kan leiden tot uitdroging, te weinig zweten en onwel worden."

Rijkswaterstaat helpt mensen sneller

Ook Rijkswaterstaat neemt vandaag en morgen extra maatregelen. "Vanaf 10.00 uur brengen we gestrande weggebruikers sneller dan anders naar een veilige plek", zegt een woordvoerder. "We willen niet dat mensen met deze temperaturen te lang langs de snelweg staan te wachten, waar geen schaduw is." Mensen met pech worden naar een tankstation gebracht, waar ze uit de zon zijn en eten of drinken kunnen kopen.

Volgens Rijkswaterstaat is de kans op pech ook iets groter in deze hitte. "De ervaring is dat er wat meer motorische problemen zijn", legt de woordvoerder uit. "En vrachtwagens kunnen eerder een klapband krijgen."

'Neem een paraplu en extra water mee'

Rijkswaterstaat heeft tot slot ook nog wat tips voor als je de weg opgaat. "Probeer extra alert te zijn, want je concentratie kan afnemen met dit weer. Neem verder water mee. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je passagiers. En het klinkt misschien gek, maar een paraplu is ook handig. Die beschermt je tegen de zon, als je ergens moet wachten waar geen schaduw is."