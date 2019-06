Vivianne Miedema helpt Oranje aan ruime zege op Australië

Shanice van de Sanden scoorde twee keer, in de 46e en 71e minuut. Vivianne Miedema speelde zich in de 49e minuut fraai vrij en schoot met links binnen.Al met al kon de spits uit Hoogeveen redelijk tevreden terugkijken. "Wij hadden het de eerste helft moeilijk. Australië begon heel sterk en wij begonnen niet zo goed. De tweede helft hadden we veel meer grip op de wedstrijd en dan zie je dat je ook twee keer scoort. We kunnen hier wel vertrouwen uithalen, maar het zegt nog niet zoveel voor het WK", verklaart Miedema na afloop.In het stadion van PSV waren 30.640 toeschouwers aanwezig. Dat is een record voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland.Het WK in Frankrijk gaat vrijdag 7 juni van start en de finale wordt op 7 juli gespeeld. De Oranje Leeuwinnen spelen hun eerste wedstrijd op 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland.