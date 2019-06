LTC in thriller langs Hoogeveen

LTC liep vorige week op één doelpunt het kampioenschap van de 3e klasse C mis. Het leek weinig invloed op het spel van het team van Richard Poortman te hebben. LTC speelde prima voetbal en nam al na acht minuten de leiding. Richard Mulder gaf de bal het laatste zetje.Direct na de 1-0 kreeg Hoogeveen een goede kans, maar de Assenaren waren beter. Mahdy Youssef leek de 2-0 te maken, maar zijn poging strandde op de paal.Halverwege de eerste helft laste scheidsrechter Volders een drinkpauze in. Dit gaf Hoogeveen trainer Edward Sabandar de gelegenheid zijn ploeg op scherp te zetten. De gasten leken herboren en Marco Santing zette de gasten na ruim een half uur spelen weer naast LTC. Beide ploegen gingen met een 1-1 stand rusten.Na rust ontspon zich een boeiend gevecht, met niet altijd goed maar wel spannend voetbal. Hoogeveen claimde na twaalf minuten een strafschop. LTC doelman Jelle van der Veen kwam hard in, maar raakte de bal. Verder was de overtreding ook buiten de zestien.Met ruim een kwartier op de klok besliste Per Kirchhoff de wedstrijd. Marc Heerings profiteerde optimaal van verkeerd instappen van linksback Damian Dissel. Heerings had alle tijd voor een goede voorzet, die door Kirchhoff verlengd werd tot een doelpunt (2-1)Hoogeveen gooide alles op de aanval, maar LTC kreeg, op de counter, de beste kans. Gescoord werd er evenwel niet meer. En dus is het seizoen voor Hoogeveen ten einde.LTC neemt het in de tweede ronde het op tegen Loppersum. Beide ploegen ontmoetten elkaar al twee keer in de competitie dit seizoen. Beide keren was LTC de sterkste. De wedstrijd wordt zaterdag 8 juni in Assen gespeeld.