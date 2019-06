Hete dag: pas op voor verbranding

Als het kwik in De Bilt die grens van 30 graden passeert, is zelfs de eerste officiële tropische dag van dit jaar een feit. Sterker nog: Nooit eerder liep de temperatuur op 2 juni zo hoog op.In 1947 noteerde het hoofdstation op die dag een maximumtemperatuur van 29,5 graden. Mocht de temperatuur vandaag hoger uitkomen dan beleeft Nederland officieel dus de warmste 2 juni ooit gemeten.De weerbureaus waarschuwen ook voor de zonkracht. Die stijgt tot de zogeheten UV-index 7. Dit houdt in dat de onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Vooral op de stranden bestaat die kans, omdat daar ook nog een zeebriesjes staat. Daardoor kunnen mensen niet doorhebben dat ze verbranden.Meerdere evenementen ondervinden waarschijnlijk ook wel hinder van de warmte. Zo is in Drenthe de Mooi Ruinen Run afgelast.Na het weekeinde is het trouwens weer voorbij met het mooie weer. In de nacht van zondag op maandag is er kans op onweer en maandag overdag kan het gaan regenen en onweren. Met name in het oosten van het land kunnen felle onweersbuien voorkomen.