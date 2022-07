Vogelgriep grijpt om zich heen: 15 dode ooievaars bij De Lokkerij

In de Lokkerij vliegen dagelijks tientallen vogels in en uit. Dat het virus binnen zou komen, is voor Koopman geen grote verrassing. "De griep heerste al veel langer, in april zijn in de Betuwe al ooievaars met de vogelgriep waargenomen. Wij wisten dat er een risico was. In Giethoorn, Hamingen en Wanneperveen waren ook al dieren in de problemen geweest. We hoopten dat het zou uitdoven."