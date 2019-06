Asserstadsloop gaat ondanks hitte 'gewoon' door

"Het wordt vandaag 28 graden en daarmee is het iets koeler dan vooraf was voorspeld", vertelt organisator Stefan Zevenberg. "Maar we zijn ons heel bewust van de warmte. Daarom gaat de langste afstand niet door, zetten we extra EHBO'ers in en hebben we extra waterposten voor de deelnemers."De organisatie van de Run Ruinen besloot gisteren vanwege de hoge temperaturen hun evenement vandaag niet door te laten gaan. De organisatie van de Asserstadsloop vindt het wel verantwoordelijk om de deelnemers te laten lopen, zegt Zevenberg. "Ook omdat een deel van het parcours door het Asser Bos gaat, waar de lopers toch iets van verkoeling krijgen. We hebben bovendien overleg gehad met de gemeente Assen, GGD en EHBO. Volgens hen is het verantwoord."Organisatorisch betekent het wel het een en ander voor de organisatie. "Al die deelnemers aan de tien kilometer lopen nu de vijf kilometer en zullen tegelijk met de andere hardlopers starten. Daardoor komen er nu veel meer lopers tegelijkertijd bij de waterposten. Die hebben we daarom extra lang gemaakt en er staan meer vrijwilligers om deelnemers water en sponsen aan te reiken.In totaal hebben zich bijna 1.300 deelnemers aangemeld voor het Asser hardloopevenement. Volgens de organisatie zullen zij niet allemaal aan de start verschijnen. "Van enkele mensen hebben we al afmeldingen ontvangen vanwege de warmte. Daar hebben we begrip voor. Maar we gaan er vanmiddag gewoon een mooi feest van maken."De Asserstadsloop gaat vanmiddag om 14.00 uur van start met de kidsrun over één kilometer. Om 15.00 uur is het startschot van de vijf kilometer.