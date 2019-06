Miedema: 'Ik kan niet wachten om met iedereen samen in Frankrijk te zijn'

"Als team weten we wat we willen en wat we kunnen. Het WK wordt gewoon heel moeilijk. We gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken hoe we daar doorheen komen. Ik wil zelf fit blijven en een bijdrage leveren aan het team", zegt Vivianne Miedema uit Hoogeveen.Na een voorbereiding van krap twee weken in Zeist was gisteravond in Eindhoven de uitzwaaiwedstrijd. Nederland won met 3-0 van Australië en de pas 22-jarige Miedema maakte haar 58e doelpunt voor Oranje. "Ja, dat is wel bijzonder. Ik hoop dat het op het WK ook lekker loopt en dat er dan ook een aantal goals bijkomen. Ik voel me gewoon goed en ik denk dat je dat ook ziet", aldus Miedema. Ze is daarmee nog maar één goal verwijderd van de titel 'topscorer aller tijden', nu nog in het bezit van Manon Melis.Het wereldkampioenschap kan voor Miedema de kers op de taart worden na een topseizoen met Arsenal. Na zeven jaar werd de club weer landskampioen. De spits uit Hoogeveen scoorde in 19 wedstrijden 22 keer en werd samen met Virgil van Dijk uitgeroepen tot Player of the Year in Engeland. Maar ze blijft gretig. "Ik voel me goed, ik ben nog fris. We hebben nog een week om in Frankrijk bij de te komen en ons op te laden voor die eerste wedstrijd en dat gaan we allemaal doen."Oranje zit in een poule met Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada. Die wedstrijden worden allemaal in het noorden van Frankrijk gespeeld. En dus kan Hoogeveen gemakkelijk afreizen. "Ik weet dat familie en vrienden overkomen en ik kan niet wachten om daar met iedereen samen te zijn", besluit Miedema. Dinsdag vertrekt ze naar Frankrijk en precies een week later is Nieuw-Zeeland de eerste tegenstander.dinsdag 11 juni: 15.00 uur, Nieuw-Zeelandwoensdag 15 juni, 15.00 uur, Kameroendonderdag 20 juni, 18.00 uur, Canada