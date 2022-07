Jan Broertjes: 'Fiets4Daagse kan verantwoord, dagje overslaan mag'

De Drentse Fiets4Daagse gaat ondanks de hitte morgen gewoon van start. Wie het vanwege de hoge temperaturen niet ziet zitten om de eerste dag te rijden, mag er een driedaagse van maken.

Fiets4Daagse-voorzitter Jan Broertjes roept deelnemers op om vroeg op de fiets te stappen. "Wacht niet tot 10.30 uur met starten, denk aan 8.00 uur of 8.30 uur. Met normaal fietsen ben je dan voor de middag binnen, voor het heetst van de dag."

Vier of drie dagen?

De temperatuur loopt morgen op tot ruim boven de 30 graden Celsius. De Nijmeegse wandelvierdaagse besloot daarom de eerste etappe te schrappen.

Volgens Broertjes is dat bij de fietsequivalent in Drenthe niet aan de orde. "Wij zijn ervan overtuigd dat we dan heel veel mensen teleurstellen. We draaien het om. Hij gaat gewoon van start, maar als er mensen zijn die zeggen: 'Het is mij te warm en ik fiets liever niet', dan krijg je gewoon een medaille als je woensdag, donderdag en vrijdag wel meefietst."

Tips

Volgens Broertjes is fietsen in Drenthe ook heel wat anders dan wandelen in Gelderland. "De meesten fietsen met een e-bike, onder de bomen en door de bossen. Ik denk dat het verantwoord is, ik zie vandaag ook heel veel mensen gewoon fietsen."

De organisatie heeft tips voor deelnemers op de 4Daagse-website gezet. Met name voldoende water meenemen en onderweg water inslaan en wat nuttigen bij horeca is van belang. Ook voldoende eten en goed insmeren wordt getipt. Daarnaast is er aandacht voor passagiers. "Denk goed na of u uw hond meeneemt. Het wegdek is te heet voor de pootjes van uw geliefde huisdier."

Achtduizend fietsers