Stijn en Sheila uit Emmen vangen 'monster van Valthermond'

Oetze Veenstra wist dat de vorige eigenaar van Visbeleving & Forelvijver OETZ meerval had uitgezet. "Maar er was nog nooit eentje gevangen", vertelt hij aan RTV Noord Eigenlijk was het jonge stel aan het vissen naar steur en karper. Maar in plaats daarvan sloegen ze de gigantische meerval aan de haak. Als aas werd een stukje zure haring gebruikt. "Ik had meteen beet", vertelt Sheila. "Maar de vis had veel kracht dus ik had vrij snel een lamme arm. Ik zei tegen Stijn: Red je er mee."Het duurde nog wel even voordat de vis überhaupt iets van zich liet zien. Pas na één uur kwam de vis genoeg aan de oppervlakte om het als meerval te herkennen. Nog een uur verder lag de mega meerval op de wal.De meerval gaat sinds de vangst door het leven als het 'monster van Valthermond'. De vis weegt naar schatting zo'n tachtig of negentig kilo. Toch wordt het niet opgenomen in de boeken van de Sportvisserij Groningen Drenthe. "Omdat de meerval een in gevangenis gekweekte vis is, maken we hier als federatie geen melding van. Alleen meervallen die in het wild gevangen worden tellen", meldt voorzitter Frans Luijckx.Het monster van Valthermond is inmiddels los gelaten en mag weer de diepten van de visvijver onveilig maken.