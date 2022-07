Bekijk hier hoe het met de kwaliteit van jouw zwemplas gesteld is

Wat is er met de hitte van de aankomende dagen nou lekkerder dan verkoeling zoeken in een van de zwemplassen in Drenthe? Maar dan wil je natuurlijk wel weten hoe het met de waterkwaliteit zit.

In nagenoeg alle zwemplassen in Drenthe is de waterkwaliteit goed. Alleen voor het Hunzedal bij Borger is een negatief zwemadvies gegeven. Daar is de waterkwaliteit onvoldoende. Ga je toch zwemmen in die plas, dan is er een grote kans op maag- en/of darmklachten en huidirritatie. Ook wordt er gewaarschuwd voor blauwalg.

Tussen 1 mei en 1 oktober worden de ruim negenhonderd zwemlocaties in Nederland gecheckt door inspecteurs. Zij kijken naar verschillende bacteriën, zoals intestinale enterokokken en E.coli. Ook wordt gekeken of er blauwalg aanwezig is en of de zwemplas in z'n algemeenheid veilig is.