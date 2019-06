Petrucci warmt zich op voor de TT met MotoGP-overwinning in Italië

Hij bezorgde zijn renstal Ducati voor het derde jaar op rij de zege in de 'thuisrace', niet ver van het hoofdkwartier in Bologna.Vorig jaar won Jorge Lorenzo voor Ducati op Mugello, in 2017 pakte Andrea Dovizioso de winst. De Italiaanse kopman van Ducati kwam nu als derde over de finish, achter wereldkampioen Marc Márquez. De Spanjaard nam bij het ingaan van de laatste ronde de leiding door het Ducati-duo te passeren, maar hij ging in een bocht iets te wijd. Petrucci profiteerde dankbaar.De Italiaan rijdt al sinds 2012 in de MotoGP, maar winnen deed hij nog nooit. Petrucci eindigde wel al zeven keer op het podium.In de Moto2 was er geen succes voor het RW Racing Team uit Dwingeloo. Bo Bendsneyder moest in de openingsfase van de race uitwijken voor een achterblijver. Na een lange inhaalrace eindigde hij als negentiende. Zijn Zuid-Afrikaanse teamgenoot Steven Odendaal finishte als 22e.Over twee weken gaat het MotoGP-circus naar Barcelona voor de GP van Catalunya, waarna de coureurs zich opmaken voor de TT Assen.