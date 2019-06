Duikers halen kilo's aan rommel uit plas Engelgaarde

De plas tussen Meppel en Ruinerwold wordt gebruikt als zwemplas, maar ook als visplek. Vissen die je met een onderwatercamera prima vast kan leggen. Het zicht in Engelgaarde is toch snel een aantal meters. Vorig jaar was het vanwege het mooie zomerweer lang druk rondom de plas met recreanten. En bezoekers nemen het vaak niet zo nauw met het afval.Blikjes, flesjes en chipszakken eindigen in het water. En dat is niet de bedoeling volgens René van der Pal van duikteam AMLM uit Hoogeveen. De organisator van de schoonmaakactie. AMLM betekent Alleen Maar Leuke Mensen. "Elke zomer wordt deze plas veel gebruikt en je ziet dat er veel zwerfvuil in het water ligt. Zelfs fietsen. De plas is een poos heel slecht geweest. En daar willen we wat aan doen."Vandaag vinden duikers zelfs een bumper van een oude 'kever'. Duikers Harry Beekelaar en André Koopmans zien het gevaarte in het zand zitten. "Op een meter of tien kwamen een spatbord tegen en daarna stak er in het zand een stuk bumper omhoog. Toen dachten we, die hoort hier niet. Die gaat mee."7,6 kilo weegt de bumper. En dat is weer belangrijk voor het eindresultaat. De duikers gaan per tweetal het water in. En het team dat de meeste kilo's zwerfvuil verzameld, wint een beker. "Dat is gewoon meer voor de lol", volgens Van der Pal. Maar de duikers nemen het serieus.In totaal komt er zo'n kleine zestig kilo aan afval boven. Het wordt afgevoerd. "Eigenlijk zijn we tevreden als we met niks boven water komen. Maar we zijn nu ook tevreden dat we dit er uit hebben kunnen halen om de plas wat schoner te maken.