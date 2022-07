Badmeesters en -juffen hebben behoefte aan extra handjes

Met dit warme weer duik je het liefst een zwemplas of zwembad in, maar dan moet dat wel kunnen. Veel buitenbaden hebben moeite om genoeg badmeesters en juffen in te zetten als er veel bezoekers komen. Een paar maanden geleden vroegen buitenbaden zich af of ze deze zomer wel open konden. Kunnen de baden het wel aan, vooral deze week?

Bosbad Noord-Sleen had dringend extra toezichthoudend personeel nodig, voordat het zwemseizoen begon in april. Dat is eigenlijk nog steeds zo, geeft bestuurslid en toezichthouder Nicole Piening aan: "Gelukkig hebben we een heel flexibel team. We zijn met z'n vieren en kunnen daarmee het basisrooster net dichtkrijgen. Bij warm weer zoals nu, en de bijbehorende drukte, moeten we allemaal iets harder werken."

'We hopen een sluiting niet mee te maken'

Piening zou het verschrikkelijk vinden om het bad te moeten sluiten, wanneer het personeel het niet aan zou kunnen: "We doen er natuurlijk alles aan om dat te voorkomen, maar in het ergste geval zou dat zo kunnen zijn of dat je een beperking aan het maximum aantal bezoekers moet stellen. We hopen dat niet mee te maken."

De zoektocht naar extra handjes is dus nog steeds gaande: "We vinden het niet erg om ietsje harder te werken. Het is heel leuk om te doen, maar je bent ook heel kwetsbaar. Als iemand ziek wordt, zit je al snel met een probleem. Gelukkig hebben we nog veel vrijwilligers of mensen die hier eerder gewerkt hebben, maar het liefst zien we een collega erbij."

Binnenbad dicht, buitenbaden open

In de gemeente Tynaarlo vallen de drie zwembaden onder één stichting. Het gaat om binnenbad Aqualaren in Zuidlaren en de buitenbaden De Leembodden in Vries en Lemferdinge in Eelde. Daar hebben ze ook een personeelstekort, zeker op dit soort dagen. De oplossing: het binnenbad sluiten na de ochtendbaantjes: "Op deze manier hebben we voldoende personeel bij de buitenbaden om verantwoord open te zijn", legt manager Roelof Rutgers uit.

"Voor zwemles en baantjes strekken is het bad in Zuidlaren 's ochtends en soms 's avonds nog geopend", zegt Rutgers. Verder ligt de aandacht vooral op de buitenbaden, waar deze week veel drukte wordt verwacht: "Gisteren waren er ruim duizend en vandaag is het nog een graadje warmer, dus we verwachten tussen de duizend en vijftienhonderd zwemmers per zwembad."

Op dit soort dagen zijn er minimaal zes personeelsleden bij De Leembodden aanwezig: minimaal twee mensen langs de waterkant, een receptie, horeca en iemand die overkoepelend werkt. "Het is van levensbelang om voldoende personeel te hebben", benadrukt Rutgers.

Asielzoekers en vluchtelingen