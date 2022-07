Wolkentheater vrolijkt Asser asielzoekerskinderen op

De zomervakantie is voor kinderen in AZC's meestal een extra moeilijke periode. Hun school is dicht, er is weinig afleiding en terwijl anderen op vakantie gaan, blijven zij noodgedwongen de hele zomer achter. Daarom organiseert het Wolkentheater een circustournee langs vele AZC's door het hele land. In de openlucht wordt een festivalsfeer gecreëerd: tentjes worden opgezet, vlaggetjes opgehangen, tafels en bankje geplaatst.