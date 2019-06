VKW steelt zege in Gendt en mag blijven dromen van hoodfklasse

De uitzending van Onze Club met een samenvatting van De Bataven - VKW

In de volgende ronde van de nacompetitie treft VKW volgende week zondag Fortuna Wormerveer. Dat duel wordt gespeeld bij Fortuna. De winnaar plaatst zich voor de finale en die is op zondag 16 juni.De Bataven wist in de eerste helft te overtuigen. Thomas Demont was namens de Gelderse formatie tweemaal dichtbij het openingsdoelpunt. Het was teamgenoot Tim Waterink die VKW-goalie Martijn Mulder voor het rustsignaal wist te passeren (0-1).In de tweede helft ging De Bataven vrolijk verder met aanvallen. Waterink had drie treffers op zijn schoen, maar doelman Mulder bleek namens de brigade van Bas Nibbelke een sta in de weg.Een kwartier voor tijd bracht Anjo Willems VKW plots op gelijke hoogte. Ook de tweede goede kans voor de aanvaller van de blauw-witten viel binnen (1-2). Ondanks een aantal slotkansen van De Bataven verliet VKW als gelukkige winnaar het veld in Gendt.