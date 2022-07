Standhouders zien hitte niet zitten, Vlindermarkt Emmen geannuleerd

Volgens de directeur zijn er verschillende scenario's besproken. Zoals de markt alleen in de ochtend houden en om 14.00 uur afbouwen of met een kleiner aantal standhouders onder de bomen een kleinere versie van de markt houden.

In overleg met de ondernemersvereniging en de gemeente is daarom besloten om de Vlindermarkt morgen niet door te laten gaan. De volgende Vlindermarkt is volgende week dinsdag, tot en met 30 augustus worden de markten iedere dinsdag in het centrum van Emmen gehouden.