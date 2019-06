Asserstadsloop ondanks hitte een succes

Erik Bolding uit Tuk kwam na 5 kilometer hardlopen in Assen als eerste over de finish. Met een tijd van 15:10 liet hij Assenaren Olfert Molenhuis en Arnold Modderman achter zich. Vorig jaar was Molenhuis de snelste in de hardloopwedstrijd in de Drentse hoofdstad.De organisatie heeft in verband met de tropische hitte verschillende maatregelen genomen. Zo stonden er verschillende waterposten waar mensen water konden drinken en natte sponzen kregen om verkoeling te krijgen. De belangrijkste maatregel was dat de run van tien kilometer werd afgelast.''Helaas was het niet anders, maar het is zo wel veiliger voor de deelnemers'', vertelt organisatielid Stefan Zevenberg. Bij de vrouwen waren Marrijtje Molenhuis, Lisanne Langerijs en Hillie Koops de beste drie.