Titan wint hittegevecht, Havelte gedegradeerd

De beginfase was voor de derde klasser. De thuisploeg voetbalde makkelijker dan Titan en kreeg een paar kleine kansen. De eerste kans voor de gasten was direct raak. Harmjan Moesker reageerde attent op een klutsbal en tikte de 0-1 achter doelman Danny Nieuwenhuis.Door de zomerse omstandigheden en het stroperige veld, was van goed voetbal geen sprake. Ook een drinkpauze deed het spel niet beter worden. Het tempo lag laag en de kansen waren schaars.In de tweede helft kwam Titan beter uit de kleedkamer. De ploeg van trainer Geert Aalderink had meer grip op de wedstrijd, maar veel kansen kreeg het niet. Havelte, dat het zonder de geschorste trainer Eric Folio moest doen, probeerde via wissels het tij te keren.Marko Mihalj verzuimde de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. De spits kreeg twee enorme kansen, die hij beide om zeep hielp. Mihalj zal slecht slapen, want een oude voetbalwet trad in werking. Waar aan de ene kant de kansen werden gemist, was het aan de andere kant wel raak. Uit een corner werkte Titan de bal in eigen doel (1-1).Ook in de slotfase waren de beste kansen voor de gasten uit Nieuw Weerdinge, maar gescoord werd er niet meer, zodat een verlenging de beslissing moest brengen.In de verlenging viel er weinig te genieten. Beide ploegen zaten er doorheen. De grootste kans was voor Titan, maar Moesker verzuimde zijn tweede van de middag te maken, waarna strafschoppen de beslissing moest brengen.In het ABBA systeem was Titan de betere. Doelman Remon Poede stopte een strafschop van Esat Ramic, waarna Moesker de wedstrijd besliste. Op tweede pinksterdag strijdt Titan, op neutraal terrein, tegen Read Swart wie er volgend seizoen in de 3e klasse mag uitkomen.