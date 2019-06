Eetbare en hallucinogene planten proeven in volledig ecologische tuin

"Wij hebben een eetbare tuin, een totaal ecologische en prachtige tuin. We werken zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, puur met de natuur. We hebben een prachtige eigen kringloop, de tuin doet het voor een groot deel zelf."Ongeveer zeventig bezoekers trekt Mirjam vandaag naar haar tuin. Tijdens de rondleiding proeven ze regelmatig blaadjes van allerlei planten. Eetbare planten, sommige bitter, andere smakeloos, maar allemaal bruikbaar.In de moestuin zit het meeste werk vertelt ze. "Maar dat is ook de productietuin, daar wil je van eten", legt ze uit. Groenten uit de winkel kopen doet ze amper. Maar de siertuin met in het midden een flinke vijver kost amper tijd, verzekert ze. "Eens in het voorjaar moet je een rondje maken, in het najaar laat ik alles staan. En de beesten eten er volop van."Weisscher laat de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Schoffelen is uit den boze. Plantjes uit de grond trekken mag weer wel. "Hier mag de natuur zijn gedrag vertonen. De natuur wil altijd de grond bedekken, daardoor ontwikkelt de natuur zich en komen er heel veel vogels, insecten, egels en amfibieën naar toe."En toch staan ook in de siertuin veel bruikbare planten en kruiden dwars door elkaar heen. Bloemen, zaden, blaadjes, wortels, soms is de hele plant eetbaar. Op een tafel liggen boeken en naslagwerken. Veel zijn er van de vereniging VELT, de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, waarvan Mirjam Weischer lid is. In Drenthe zijn zeven tuinen bij VELT aangesloten.Theo van der Kolk is één van de geïnteresseerde bezoekers die een rondje door de tuin maken: "Je hoort nieuwe dingen, over groentes en bloemen en wat handig is om in je tuin te hebben zonder er veel werk aan te hebben. We kijken ook wat er in onze tuin te gebruiken is, ook al is dat een veel kleinere tuin.""Ik doe aan natuurontwikkeling", zegt Weisscher. "Als heel veel mensen dit zouden overnemen, zouden we denk ik een heel grote slag slaan in de verbetering van ons klimaat en voor ons welzijn om in te wonen."De absint naast de vijver is speciaal, zegt Mirjam Weisscher. "Omdat we hier in Nieuw-Amsterdam zitten, heb ik die staan. Vincent van Gogh was er verslaafd aan, want het drankje dat je er van kunt brouwen is hallucinerend. Het is jarenlang verboden geweest, nu mag het weer gebrouwen worden.""Ik drink geen absint, want ik vind het heel erg bitter. Maar ik gebruik takken van de plant om plaagdieren weg te jagen. Ik had afgelopen winter een ratje in de kas, toen legde ik er wat absint neer en de rat was verdwenen. Zo stinkt het."