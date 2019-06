Asser Boys overleeft strafschoppen, zuinige zege Peize

Mildam kwam op het veld van Asser Boys twee keer op voorsprong. René Westerveen poetste in de reguliere speeltijd de achterstand weg (1-1). Rachid Vos flikte het kunstje in de verlenging en loodste Asser Boys naar de strafschoppenreeks.Vanaf de stip maakte Asser Boys geen fout. Mildam miste eenmaal. Zo mag de formatie van Harm Hovenkamp, dat in de reguliere competitie voorlaatste werd, zich nog tweedeklasser noemen.Asser Boys treft in de volgende ronde van de nacompetitie EMMS. Dwingeloo was op eigen veld niet in staat de gasten uit Slagharen te vloeren (3-6). Door het resultaat is Dwingeloo ook na de zomer in de derde klasse te bewonderen.In Noord-Drenthe rekende Peize, dat dertiende eindigde in de tweede klasse K, af met HSC uit Sappermeer. Door een benutte penalty van Joppe van Leeuwen eindigde het degradatietreffen in 1-0 voor de thuisploeg.