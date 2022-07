Op de fiets door Wildlands: 'Uitgelezen kans om park te bezoeken'

"We mogen echt in onze handen knijpen wat betreft het weer", zegt Femke Oostingh voorzitter van startplaats Emmen. "We maakten ons een beetje zorgen over regen vandaag, maar dat is honderd procent meegevallen." De warmte van de afgelopen twee dagen heeft ook niet voor ongemakken gezorgd, omdat iedereen goed voorbereid op pad is gegaan, vertelt de voorzitter: "En fietsen valt sowieso mee, je vangt meer lucht en de routes gaan door een mooie bosrijke omgeving. Dus het was goed te doen".