Burgemeester De Wolden ging boekje te buiten bij inbeslagname honden

Een burgemeester mag een hond in beslag laten nemen als er 'sprake is van een onaanvaardbare inbreuk op orde en rust'. Ook bij vrees voor een nieuwe verstoring mag de maatregel worden genomen.

De burgemeester beriep zich op zijn 'lichte bevelsbevoegdheid', die mag hij inzetten als er plotsklaps een verstoring van de openbare orde voordoet of dreigt (onmiddellijkheid). Daarvan was volgens de rechter geen sprake. Er werd namelijk al sinds 2017 over de honden gesproken. Daarnaast vond het incident plaats op 30 december, terwijl de inbeslagname twee weken later was.